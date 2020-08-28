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01:52 (мск), источник: ТАСС

Украина досрочно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/ — Некоторые группы иностранцев смогут въехать в страну при наличии страхового полиса.

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Правительство Украины решило досрочно закрыть границу для въезда иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, запретив им посещение страны с 28 августа, а не с 29, как было решено в среду на заседании кабинета министров. Об этом сообщил в четверг в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, ссылаясь на результаты внеочередного заседания кабмина.

«Во время внеочередного заседания учли замечания граждан, полученные за последние сутки, и внесли соответствующие изменения в постановление», — отметил премьер, сообщив, что граница для иностранцев и лиц без гражданства будет закрыта с 28 августа по 28 сентября.

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По его словам, некоторые группы иностранцев смогут въехать в страну при наличии страхового полиса. В частности, могут въехать иностранцы, которые имеют разрешение на работу на Украине, которые въезжают с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток, которые прибывают с целью обучения или военной службы на территории Украины. Помимо этого, в страну могут прибывать главы и члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций, а также лица, которые их сопровождают.

Без наличия страхового полиса могут въехать граждане, постоянно или временно проживающие на территории Украины, а также беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, сотрудники диппредставительств и консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, и члены их семей, инструкторы вооруженных сил членов НАТО и программы «Партнерство во имя мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений украинской армии или прибывают по приглашению министерства обороны.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области.

Число случаев заражения достигло 112 059, 2 403 инфицированных умерли, 54 217 — выздоровели.

С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. С 24 августа на Украине вступило в силу новое зонирование территорий в рамках адаптивного карантина.

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