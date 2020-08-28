Далай-лама заявил, что восточная медицина может помочь в борьбе с COVID-19

«Сейчас в научной области разрабатываются лекарства от новой болезни. Если говорить об Индии, то у вас есть тысячелетняя система — аюрведы. Вы также могли бы пригласить представителей китайской традиционной медицины. А также у нас, тибетцев, есть наша собственная медицинская система», — сказал
Он пояснил, что представителям этих направлений стоило бы организовать международную встречу, посвященную борьбе с пандемией.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тысяч человек.