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01:13 (мск), источник: Интерфакс

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований — по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина «Спутник V» Института Гамалеи.

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Источник: РИА "Новости"

«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) в четверг.

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Так он ответил на вопрос ведущего, планируется ли третий этап проводить до регистрации, как это было с вакциной Института Гамалеи, или после регистрации.

Рыжиков напомнил, что вакцина сейчас проходит второй этап клинических испытаний. В испытаниях участвуют в общей сложности 100 человек. Первый участник, получивший обе дозы препарата с необходимым интервалом, уже выписан из стационара с подтвержденным уровнем иммунитета к COVID-19. У шести человек была болезненность в месте инъекции, остальные ни на что не жаловались.

«У всех наблюдаемых антитела зарегистрированы», — подчеркнул Рыжиков.

По его словам, вакцина обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон.

«Пока исследования не завершены, поэтому говорить о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, мы говорить не можем. Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа», — сказал Рыжиков.

Он добавил, что если иммунитет будет сохраняться только один сезон, в «Векторе» рассматривают возможность схемы повторной вакцинации раз в год, а затем раз в три года.

«Возможно, так (каждый год, как от гриппа — ИФ). Возможно, мы пойдем по схеме, которая сейчас много десятилетий уже испробована, испытана от клещевого энцефалита: это вакцинация, ревакцинация, и последующая ревакцинация через три года», — сказал Рыжиков.

Отчет по итогам текущей фазы испытаний на 100 добровольцах, по его словам, будет готов к середине сентября, хотя участники будут наблюдаться медиками и позже — до 280 суток. Регистрация вакцины «Вектора», как ранее заявляла на совещании у президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова, ожидается в конце сентября — начале октября.

Вакцина будет выпускаться в форме суспензии в ампулах, вводится препарат внутримышечно в плечо. Первые серии вакцин «Вектор» готов выпустить сразу после регистрации. Цену ампулы представитель научного центра не назвал, однако отметил, что стоимость вакцины будет конкурентоспособной на мировом рынке.

Во время загрузки произошла ошибка.
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