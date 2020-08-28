04:33 (мск), источник: Life.ru
Впервые в мире пациент сам излечился от ВИЧ спустя почти 30 лет
До этого нескольким пациентам удавалось побороть болезнь только с помощью серьезного медицинского вмешательства.
Жительница Калифорнии, 66-летняя Лорин Уилленберг стала первым человеком в мире, организм которого смог сам справиться с ВИЧ, хотя страшный диагноз ей был поставлен еще в начале 90-х годов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные исследования.
— Женщина настаивает, что никогда не принимала лекарства, чтобы сдерживать вирус. Врачи говорят, что ее организм борется с инфекцией естественным путем, — говорится в публикации.
Исследователи изучали Уилленберг годами, поскольку она входит в число «элитных контроллеров» ВИЧ — ее иммунитет способен противостоять вирусу. Всего таких людей помимо нее участвовало в исследовании еще 63, у всех вирусные клетки в организме не способны размножаться, хотя специфического лечения они не принимают.
Однако самое удивительное то, что за два с лишним десятилетия с момента постановки женщине диагноза, в ее организме почти не осталось следов ВИЧ, заболевание невозможно определить с помощью стандартных тестов. Это говорит о том, что у нее наступило «функциональное излечение». По словам ученых, теперь Уилленберг можно внести в список излечившихся от ВИЧ пациентов.
Этот список довольно короткий, в нем буквально несколько имен. Официально подтверждено два случая излечения от