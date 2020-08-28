Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
8Самый яркий звездопад года
04:33 (мск), источник: Life.ru

Впервые в мире пациент сам излечился от ВИЧ спустя почти 30 лет

До этого нескольким пациентам удавалось побороть болезнь только с помощью серьезного медицинского вмешательства.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Калифорнии, 66-летняя Лорин Уилленберг стала первым человеком в мире, организм которого смог сам справиться с ВИЧ, хотя страшный диагноз ей был поставлен еще в начале 90-х годов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные исследования.

Новость
В Минздраве назвали число российских детей с ВИЧ-положительным статусом

— Женщина настаивает, что никогда не принимала лекарства, чтобы сдерживать вирус. Врачи говорят, что ее организм борется с инфекцией естественным путем, — говорится в публикации.

Исследователи изучали Уилленберг годами, поскольку она входит в число «элитных контроллеров» ВИЧ — ее иммунитет способен противостоять вирусу. Всего таких людей помимо нее участвовало в исследовании еще 63, у всех вирусные клетки в организме не способны размножаться, хотя специфического лечения они не принимают.

Однако самое удивительное то, что за два с лишним десятилетия с момента постановки женщине диагноза, в ее организме почти не осталось следов ВИЧ, заболевание невозможно определить с помощью стандартных тестов. Это говорит о том, что у нее наступило «функциональное излечение». По словам ученых, теперь Уилленберг можно внести в список излечившихся от ВИЧ пациентов.

Этот список довольно короткий, в нем буквально несколько имен. Официально подтверждено два случая излечения от ВИЧ-инфекции — оба с помощью пересадки костного мозга. Речь идет о «берлинском пациенте» Тимоти Рэе Брауне и «лондонском пациенте» Адаме Кастильехо, которым помогла пересадка костного мозга. Также был третий, которого вылечили с помощью медикаментозной терапии, однако его пока изучают.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Горит и не показывает. Как чуть не рухнула Останкинская телебашня после по
"Мне плевать на "Ротор" и фанатов-гопников". За что Уткин оскорбляет город
МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам женщину
ФНС сообщила о 130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Как выглядит пляж, разделенный на мужскую и женскую части (фото)
Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине
Что происходит с дорогими отелями в период пандемии
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
То, что увидите, уже потрясло весь мир
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
Что такое режим бога в Windows И как его активировать
Кино
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк» Актер заявил, что ему неинтересны однотипные роли и амплуа
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Если попутчики ставят условия... 430
в период коронации! 312
Они писали парами: итоги эксперимента 247
Учитель начальной школы мужчина 203
Леди
Как выглядит 52-летняя Валерия на пляже (фото) Возраст – не помеха для сексуальных нарядов и фото в соцсетях.
Новости партнеров
Осталось чуть-чуть. Через неделю все изменится
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Правоохранители привлекли к ответу 41 участника групп АУЕ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь