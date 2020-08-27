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27 августа, источник: m24.ru

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 10 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз «пневмония».

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:28 MSK, 28.08
Инфицировано975 576+4 711
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
14.0827.08
Скончалось16 804+121
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
14.0827.08
Выздоровело792 561+6 411
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
14.0827.08
Инфицировано24 288 572+271 893
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
14.0827.08
Скончалось828 070+5 903
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
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19.08
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20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
14.0827.08
Выздоровело15 856 795+218 965
14.08
165568
15.08
280420
16.08
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17.08
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18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
14.0827.08
Источник: Москва 24

Всего в столице за сутки подтвердили 637 новых случаев заболевания. Среднее число новых случаев коронавирусной инфекции в городе за две недели сократилось на 5,4 процента.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25 процента. При этом за три недели данный показатель сократился на 10,3 процента.

Сергей Собянин ранее назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности.

В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Вакцина от коронавируса будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4—5 сентября.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 23,7 миллиона случаев заражения, свыше 815 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.

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