06:45 (мск), источник: Life.ru
Глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
По его словам, данная проблема и раньше была «забытым вопросом».
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус уверен, что пандемия коронавируса отрицательно сказалась на психологическом состоянии миллионов людей по всему миру. Об этом он заявил в ходе
COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха.
По его словам, ситуация усугубляется также тем, что всячески нарушается работа служб, которые занимаются поддержкой психического состояния людей. Свою негативную лепту вносит и невозможность людей взаимодействовать друг с другом
Он также напомнил, что и до пандемии психическое здоровье было «забытым вопросом глобального здравоохранения». Гебреисус указал на тот факт, что в мире около одного миллиарда человек живут с психическими расстройствами, а от вредоносного употребления алкоголя на этой почве ежегодно умирает до трех миллионов.
Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что даже появление вакцины от коронавируса не приведет к немедленной победой над инфекцией и что для окончательного успеха потребуется не один год.