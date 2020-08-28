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06:45 (мск), источник: Life.ru

Глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людей

По его словам, данная проблема и раньше была «забытым вопросом».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:28 MSK, 28.08
Инфицировано975 576+4 711
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
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21.08
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22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
14.0827.08
Скончалось16 804+121
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
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132
19.08
117
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21.08
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22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
14.0827.08
Выздоровело792 561+6 411
14.08
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15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
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6090
21.08
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22.08
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26.08
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27.08
6411
14.0827.08
Инфицировано24 373 497+273 543
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
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20.08
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22.08
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23.08
253676
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230489
25.08
222482
26.08
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27.08
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14.0827.08
Скончалось830 518+5 854
14.08
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16.08
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Выздоровело15 937 019+199 516
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16.08
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26.08
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27.08
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14.0827.08
Источник: AFP 2020

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус уверен, что пандемия коронавируса отрицательно сказалась на психологическом состоянии миллионов людей по всему миру. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга в Женеве.

COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха.
Тедрос Аданом Гебреисус
глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
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По его словам, ситуация усугубляется также тем, что всячески нарушается работа служб, которые занимаются поддержкой психического состояния людей. Свою негативную лепту вносит и невозможность людей взаимодействовать друг с другом из-за карантинных ограничений.

Он также напомнил, что и до пандемии психическое здоровье было «забытым вопросом глобального здравоохранения». Гебреисус указал на тот факт, что в мире около одного миллиарда человек живут с психическими расстройствами, а от вредоносного употребления алкоголя на этой почве ежегодно умирает до трех миллионов.

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что даже появление вакцины от коронавируса не приведет к немедленной победой над инфекцией и что для окончательного успеха потребуется не один год.

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