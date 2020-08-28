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10:38 (мск), источник: Life.ru

Охотник за ДНК. Зачем норвежец вывозил из России образцы волос девушек

На днях Московский райсуд Санкт-Петербурга признал виновным по административной статье учёного из Норвегии Ингвара Томассена, который собирался вывезти за границу ДНК-материалы почти 80 россиянок.

Источник: Life.ru

Лайф разбирался, зачем иностранцу понадобились подобные ДНК-материалы. Не исключено, что речь идёт об интересе военных и спецслужб.

Учёного остановили на таможенном контроле в аэропорту Пулково 31 августа 2018 года. При досмотре выяснилось, что в багаже Томассена находилось 76 конвертов с образцами волос девушек-студенток Северного арктического федерального университета (САФУ). Томассен не декларировал образцы, решив, что материальной ценности они не представляют. Однако бдительные таможенники сочли, что волосы в конвертах не имеют отношения к личным вещам норвежца, а, следовательно, должны были декларироваться.

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Таможенникам Томассен пояснил, что путешествовал из Архангельска через Санкт-Петербург приблизительно с 70 бумажными конвертами, каждый из которых содержал три отдельных волоса, полученных от студенток медицинского факультета. Томассен утверждал, что эти образцы были собраны в рамках проекта САФУ. Якобы он собирался вывезти их из России, чтобы провести их анализ с помощью метода, доступного только в Шотландии.

Образцы изъяли, дело направили в суд, который признал Томассена виновным по статье КоАП 16.2 (недекларирование в установленном порядке). В качестве наказания суд принял решение конфисковать «контрабанду». Сам норвежец на заседании суда не присутствовал. Теперь вердикт суда может поставить крест на его поездках в Россию.

Лайф связался с представителем университета — заведующей лабораторией арктического биомониторинга Татьяной Сорокиной, которая подтвердила, что Томассен действительно сотрудничал с вузом. Его деятельность была связана с проектом по изучению рисков, связанных с распространением высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах. Однако о том, что он собирал чьи-то волосы, Сорокина услышала впервые.

Славянские ДНК для военных

Эта история может быть не такой простой, как это пытался представить норвежец. Иностранцы уже давно охотятся за биоматериалами и ДНК россиян. Ещё в 2017 году об этой проблеме говорил президент России Владимир Путин.

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— Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации, — заявил Путин на заседании Совета по правам человека при Президенте РФ.

По словам доктора биологических наук профессора РАН Олега Балановского, целью сбора биологических данных могут быть исследования генетики населения Земли, которые способны дать представление о происхождении человечества, его расселении по планете и адаптации к условиям среды. Кроме того, геном человека может объяснить связь генов с развитием болезней.

Однако опасения учёных связаны с тем, что ДНК-материалы россиян могут использоваться для секретных научных и военных разработок. Речь идёт о так называемом генетическом оружии. Биологическое оружие было запрещено согласно Женевскому протоколу в далёком 1925 году, но работы в секретных лабораториях велись и ведутся до сих пор. Принцип генетического оружия основан на том, что оно поражает и инфицирует лишь избранные этносы, не затрагивая другие.

То есть это всё те же вирусы или бактерии, которые поражают избирательно: по расовому, половому и этническому принципу.

Искусственно выведенные патогенные организмы атакуют только носителей определённых аллелей в хромосомах. Влияние подобного оружия на людей без этого признака ослаблено или отсутствует.

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Ещё в июле 2017 года одно из научных подразделений Военно-воздушных сил США разместило государственную закупку образцов синовиальной ткани и РНК от русских доноров. При этом чётко указывается, что украинцы не подойдут.

Разгадка достаточно простая. Синовиальная жидкость — это жидкость, заполняющая полости в суставах и помогающая им двигаться. Изучение подобной жидкости требуется при попытке создать лекарство против артрита. Но зачем именно русские? Такой отбор делается, когда учёные хотят отделить мутации, вызывающие предрасположенность к заболеванию, и работать именно с такими материалами. Увы, но артрит в войсках ВВС по всему миру — в прямом смысле слова одна из очень болезненных проблем.

Есть ещё одна версия, зачем может вестись подобный сбор. Не секрет, что среди американских спецслужб — да и вообще в обществе — боязнь спящих агентов, то есть тех, кто не выдаёт себя долгое время и живёт, как обычные люди, распространена гораздо больше, чем в России.

Для того же, чтобы проверить принадлежность генотипа подозреваемого, можно попробовать сравнить его с собираемой базой генотипов русских людей, что послужит дополнительной уликой.

Заведующая лабораторией Татьяна Сорокина считает, что смысла в сборе генетического материала россиян с вредительскими целями мало. В современном мире генетический материал «намешан» настолько сильно, что создать генетическое оружие, которое воздействовало бы на представителей какого-то определённого этноса, невозможно. Соответственно, исследования, которые якобы должен провести Томассен, могли преследовать сугубо научные цели.

Евгений Кузнецов

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