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11:02 (мск), источник: ТАСС

В России в новом учебном году отменят единый звонок с урока

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Единый звонок в школах будет отменен, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

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«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — сказал она, напомнив, что подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.

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Романова добавила, что «все школы, предъявленные к приемке по состоянию на сегодняшний день, приняты в полном объеме».

26 августа на совещании президента с членами правительства министр просвещения России Сергей Кравцов также заявил, что все школы, детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года.

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