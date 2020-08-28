В России в новом учебном году отменят единый звонок с урока

Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.
«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — сказал она, напомнив, что подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.
Романова добавила, что «все школы, предъявленные к приемке по состоянию на сегодняшний день, приняты в полном объеме».
26 августа на совещании президента с членами правительства министр просвещения России Сергей Кравцов также заявил, что все школы, детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года.