Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 августаВсемирно известная речь Мартина Лютера Кинга, открытие автодрома «Формулы-1» в Италии и другие памятные даты и события, которые произошли в разные годы 28 августа
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
8Самый яркий звездопад года
12:05 (мск), источник: Интерфакс

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.

Коронавирус COVID-19
13:04 (мск)В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 28.08
Инфицировано980 405+4 829
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
15.0828.08
Скончалось16 914+110
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
15.0828.08
Выздоровело798 466+5 905
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
15.0828.08
Инфицировано24 481 164+286 663
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
15.0828.08
Скончалось832 158+6 000
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
15.0828.08
Выздоровело16 012 641+195 828
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
15.0828.08
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, до 30% людей старше 60 лет, не имевшие клинических проявлений и которые не регистрировались как заболевшие, также сформировали иммунитет, добавила она, выступая на заседании совете ректоров медицинских вузов в России.

Видео
В России за сутки выявили 4829 заболевших коронавирусом

По словам Поповой, такие данные были получены в ходе масштабного исследования иммунитета COVID-19 в России, в котором участвовали более 70 тыс. человек.

«Это вселяет определенную надежду. Но, вместе с тем, при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина, и ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ; при больших дозах иммунный ответ парадоксальный — когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую «клинику», — сказала Попова.

Она также отметила, что эпидемический процесс по COVID-19 в России управляемый. «Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся», — сказала Попова.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 980 405. За сутки прирост составил 4 829 случаев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Абэ сожалеет, что не успел подписать мирный договор с Россией
В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19
Витамин В12 блокирует механизм размножения нового коронавируса
Впервые в мире пациент сам излечился от ВИЧ спустя почти 30 лет
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости COVID-19 на курортах
Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ
Охотник за ДНК. Зачем из России вывозят образцы волос девушек
Hi-Tech
В России предсказали нового президента США Для этого алгоритм использовал огромный массив данных об уже прошедших выборах
Кино
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу Звезды появятся в новых выпусках интеллектуально-развлекательного проекта «Где логика?»
Новости партнеров
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Акула бросилась на мальчика в лодке и стащила его в воду
Дети
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября Получение дополнительных компенсационных выплат проводится только в «заявительном» порядке
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь