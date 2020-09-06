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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 сентября

Переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, начало конфликта в Чечне и другие события этого дня в истории

Заключен Нерчинский договор между Россией и Китаем

6 сентября 1689 года, после осады маньчжурским войском русской крепости Албазин, Россия подписала первый официальный политический договор с Китаем (Цинской империей). В документе определялись отношения между государствами, устанавливались границы, правила совместной торговли и оговаривались другие важные вопросы. Документ был составлен на трех языках: латинском, маньчжурском и русском. Нерчинский договор прекратил действие после заключения нового Айгунского договора в 1858 году.

Открытие Египетского моста в Санкт-Петербурге

194 года назад, в 1826 году, на Фонтанке в Санкт-Петербурге был открыт Египетский мост, построенный по проекту инженеров В. А. Христиановича и Вильгельма фон Треттера. Свое название мост получил благодаря архитектурному оформлению, вдохновленному культурой Древнего Египта: он был украшен иероглифами и фигурами сфинксов, лежащими на гранитных постаментах на въездах.

Египетский мост соединяет между собой Коломенский и Безымянный острова через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Он несколько раз реставрировался и менял свой облик, но название и сфинксы сохранились и по сей день.

Источник: AP 2020

Первое успешное разделение сиамских близнецов

6 сентября 1987 года в Балтиморе, США, прошла первая в мире успешная операция по разделению сросшихся головами сиамских близнецов Патрика и Бенджамина Биндер. Попытки подобных разделений предпринимались и раньше, но они обычно заканчивались смертью одного или обоих детей во время или после операции.

Оперировал семимесячных малышей нейрохирург Бенджамин Карсон. Всего же в операции принимали участие семь педиатров-анестезиологов, пять нейрохирургов, двое кардиохирургов и пять пластических хирургов. Все они готовились к операции и тренировались на манекенах несколько месяцев. Несмотря на то, что разделение прошло успешно, близнецы остались инвалидами. К 1993 году ни один из мальчиков не мог самостоятельно есть или как-то себя обслуживать. Однако хирурги доказали, что подобные операции возможны. Доктор Карсон после провел еще четыре подобных операции, которые сложились для его пациентов более успешно.

Ленинград снова стал Санкт-Петербургом

Еще одно историческое событие, произошедшее в этот день, связано с городом на Неве. 6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено его историческое имя — Санкт-Петербург. Как известно, свое название город получил в честь святого Петра. Однако за столетия своего существования город сменил несколько названий: с 1914 по 1924 годы он был Петроградом, а после смерти В. И. Ленина был переименован в Ленинград. Свое историческое имя город вернул лишь в 1991 году. После этого были возвращены и первоначальные названия улиц, площадей и других городских объектов.

А вот с областью что-то «не сложилось» — она до сих пор называется Ленинградской.
Источник: РИА "Новости"

Военный переворот в Чечне

6 сентября 1991 года в Грозном произошли массовые выступления, закончившиеся захватом правительственных зданий и переходом власти в руки Конгресса чеченского народа во главе с Джохаром Дудаевым. Выиграв 27 октября президентские выборы, Дудаев уже через три дня заявил о выходе из России.

Умер Лучано Паваротти

6 сентября 2007 года в возрасте 71 года в своем доме в Модене в Италии умер один из самых выдающихся оперных певцов второй половины XX века Лучано Паваротти. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы. Паваротти был не только легендой оперной сцены, но и яркой медийной личностью. Паваротти прославился и на поп-сцене, выступая и записывая альбомы с самыми популярными исполнителями своего времени. Нельзя не отметить и его благотворительную деятельность по сбору денежных средств для беженцев и Красного Креста.

Последний раз на сцену Лучано Паваротти вышел в 2005 году в Metropolitan Opera в роли Марио Каварадосси в опере Пуччини «Тоска».

Перед спектаклем он официально объявил о том, что покидает оперную сцену. Зал проводил Лучано 11-минутной овацией.

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