00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 6 сентября
Переименование Ленинграда в
6 сентября 1689 года, после осады маньчжурским войском русской крепости Албазин, Россия подписала первый официальный политический договор с Китаем (Цинской империей). В документе определялись отношения между государствами, устанавливались границы, правила совместной торговли и оговаривались другие важные вопросы. Документ был составлен на трех языках: латинском, маньчжурском и русском. Нерчинский договор прекратил действие после заключения нового Айгунского договора в 1858 году.
194 года назад, в 1826 году, на Фонтанке в
Он несколько раз реставрировался и менял свой облик, но название и сфинксы сохранились и по сей день.
6 сентября 1987 года в Балтиморе, США, прошла первая в мире успешная операция по разделению сросшихся головами сиамских близнецов Патрика и Бенджамина Биндер. Попытки подобных разделений предпринимались и раньше, но они обычно заканчивались смертью одного или обоих детей во время или после операции.
Оперировал семимесячных малышей нейрохирург Бенджамин Карсон. Всего же в операции принимали участие семь
Еще одно историческое событие, произошедшее в этот день, связано с городом на Неве. 6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено его историческое имя —
6 сентября 1991 года в Грозном произошли массовые выступления, закончившиеся захватом правительственных зданий и переходом власти в руки Конгресса чеченского народа во главе с Джохаром Дудаевым. Выиграв 27 октября президентские выборы, Дудаев уже через три дня заявил о выходе из России.
6 сентября 2007 года в возрасте 71 года в своем доме в Модене в Италии умер один из самых выдающихся оперных певцов второй половины XX века Лучано Паваротти. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы. Паваротти был не только легендой оперной сцены, но и яркой медийной личностью. Паваротти прославился и на
Перед спектаклем он официально объявил о том, что покидает оперную сцену. Зал проводил Лучано 11-минутной овацией.