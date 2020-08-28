В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать», — сказал Мурашко на общероссийском родительском
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.