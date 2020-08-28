Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
12:43 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве назвали условия вакцинации детей от COVID-19

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Прививать детей от коронавируса в этом году не будут, сначала необходимы дополнительные испытания вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
13:04 (мск)В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 28.08
Инфицировано980 405+4 829
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
15.0828.08
Скончалось16 914+110
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
15.0828.08
Выздоровело798 466+5 905
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
15.0828.08
Инфицировано24 481 164+286 663
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
15.0828.08
Скончалось832 158+6 000
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
15.0828.08
Выздоровело16 012 641+195 828
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
15.0828.08
Источник: РИА Новости

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать», — сказал Мурашко на общероссийском родительском онлайн-собрании.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Я жила в испуге': Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Абэ сожалеет, что не успел подписать мирный договор с Россией
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости COVID-19 на курортах
Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ
Витамин В12 блокирует механизм размножения нового коронавируса
Впервые в мире пациент сам излечился от ВИЧ спустя почти 30 лет
Охотник за ДНК. Зачем из России вывозят образцы волос девушек
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Hi-Tech
В России предсказали нового президента США Для этого алгоритм использовал огромный массив данных об уже прошедших выборах
Авто
GAC объявила цены на новый кроссовер для России Модель GS5 получит только передний привод, выбрать двигатель будет нельзя
Кино
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу Звезды появятся в новых выпусках интеллектуально-развлекательного проекта «Где логика?»
Новости партнеров
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Путин подписал новый закон. Касается тех, кому исполнилось 55-60 лет
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Дети
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября Получение дополнительных компенсационных выплат проводится только в «заявительном» порядке
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы этого лета (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Новости партнеров
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Россия создала оружие, по сравнению с которым ядерное - детская хлопушка
Сколько раз можно кипятить воду, прежде чем она станет опасной для здоровья
Пластиковые автоматы Коробова: чем удивляли оружейники СССР
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь