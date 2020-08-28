Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
«При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж, — уточняют в дипмиссии. — Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет».
Генконсульство России в Анталье рекомендует воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции.
Необходимо строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего «на память». При наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений.