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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.

Источник: РИА Новости

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).

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«При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж, — уточняют в дипмиссии. — Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет».

Генконсульство России в Анталье рекомендует воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции.

Необходимо строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего «на память». При наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений.

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