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15:18 (мск), источник: ТАСС

Рошаль отметил профессионализм омских врачей, лечивших Навального

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Доктор Леонид Рошаль отмечает профессионализм омских врачей, занимавшихся лечением блогера Алексея Навального.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших неврачей резкую критику лечения Навального в Омске», — сказал Рошаль в пятницу в беседе с журналистами.

Однако, подчеркнул он, медики «сработали оперативно и профессионально» — спасли Навальному жизнь. «Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было», — обратил внимание Рошаль, отметив, в частности, что больного «в короткие сроки довели до транспортабельного состояния», а потом еще 10 часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся немецкие пилоты самолета, прилетевшего за Навальным. Кроме того, он напомнил, что «атропин [российские] врачи стали вводить с первых минут пребывания Навального в омской больнице».

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«Я в любом случае желаю Навальному здоровья и надеюсь, что, когда он выздоровеет, он не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», — заключил доктор.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья во время авиарейса Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в берлинскую клинику Charite. 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока не известно.

Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы. Завотделением острых отравлений омской больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев позже отметил, что ингибиторы холинэстеразы не были выявлены при обследовании в Омске.

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