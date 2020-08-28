16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Metallica выпустила альбом с симфоническим оркестром
Это уже не первая их совместная работа.
28 августа группа Metallica выпустила новый альбом с симфоническим оркестром
Концерты, сыгранные Metallica и симфоническим оркестром в 2019-м, были посвящены 20-летнему юбилею их первого совместного выступления, которое состоялось в 1999-м и впоследствии вышло в виде концертного альбома под названием «S&M» (что расшифровывается как Symphony and Metallica).
Помимо уже известных по первому альбому хитов, в новый
Барабанщик Metaliica Ларс Ульрих в примечаниях к альбому написал, что группа подошла к своим выступлениям в Chase Center в
Одно из самых авторитетных изданий в мире «тяжелой» музыки, журнал Kerrang! поставил альбому оценку 5 из 5.