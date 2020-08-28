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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Metallica выпустила альбом с симфоническим оркестром

Это уже не первая их совместная работа.

28 августа группа Metallica выпустила новый альбом с симфоническим оркестром Сан-Франциско. Пластинка под названием «S&M2: Metallica and San Francisco Symphony» вышла на виниле, CD, DVD и в цифровом формате. В нее вошли 20 хитов, исполненных во время совместных концертов 6 и 8 сентября 2019 года. Общая продолжительность композиций — более двух часов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Концерты, сыгранные Metallica и симфоническим оркестром в 2019-м, были посвящены 20-летнему юбилею их первого совместного выступления, которое состоялось в 1999-м и впоследствии вышло в виде концертного альбома под названием «S&M» (что расшифровывается как Symphony and Metallica).

Кстати, в США этот альбом стал «платиновым» 6 раз.

Помимо уже известных по первому альбому хитов, в новый плей-лист вошли песни из всех альбомов Metallica, вышедших после 1999 года. Кроме того, в нем исполнены классические произведения русских композиторов — например, Скифская сюита Сергея Прокофьева и The Iron Foundry, Opus 19 Александра Мосолова.

Барабанщик Metaliica Ларс Ульрих в примечаниях к альбому написал, что группа подошла к своим выступлениям в Chase Center в Сан-Франциско с совершенно иным мышлением: там, где 20 лет назад они испытывали страх и стеснение в присутствии музыкантов с классическим образованием, на этот раз весь квартет чувствовал себя «достойным» делить сцену со своими более «респектабельными» коллегами.

Одно из самых авторитетных изданий в мире «тяжелой» музыки, журнал Kerrang! поставил альбому оценку 5 из 5.

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