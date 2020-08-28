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19:43 (мск), источник: РИА Новости

Путину доверяют 65,9 процента россиян, показали данные ВЦИОМ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.

Опрос проводился с 17 по 23 августа. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые «ВЦИОМ-Спутник» проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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