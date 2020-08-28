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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователей соцсетей напугала морская игуана (видео)

Но за суровой внешностью скрывается милое создание.

На ресурсе Reddit, а затем и в Twitter в конце августа появилось короткое видео с морской игуаной. Животное мирно и немного неуклюже плавало рядом с дайвером и ничего плохого не делало, но пользователей соцсетей ролик напугал.

Всему виной жутковатый образ игуаны, которая чем-то напоминает известного монстра Годзиллу, правда, в уменьшенном размере — ее длина составляет всего полтора метра.

Несмотря на грозный вид, морские игуаны для человека не опасны: они не ядовиты и придерживаются вегетарианской диеты из водорослей. Но даже это не спасло морского обитателя от реакции людей. В комментариях игуану называли мини-копией японского монстра и новым символом «плохого» 2020 года.

Екатерина Гура

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