Marine Iguana pic.twitter.com/YwbXdcL5vg— Nature is Lit? (@NaturelsLit) August 28, 2020
18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователей соцсетей напугала морская игуана (видео)
Но за суровой внешностью скрывается милое создание.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Но за суровой внешностью скрывается милое создание.
На ресурсе Reddit, а затем и в Twitter в конце августа появилось короткое видео с морской игуаной. Животное мирно и немного неуклюже плавало рядом с дайвером и ничего плохого не делало, но пользователей соцсетей ролик напугал.
Marine Iguana pic.twitter.com/YwbXdcL5vg— Nature is Lit? (@NaturelsLit) August 28, 2020
Всему виной жутковатый образ игуаны, которая
Несмотря на грозный вид, морские игуаны для человека не опасны: они не ядовиты и придерживаются вегетарианской диеты из водорослей. Но даже это не спасло морского обитателя от реакции людей. В комментариях игуану называли
Екатерина Гура