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03:34 (мск), источник: Вести.Ru

Коронавирусный контроль: где сдать тест после возвращения из-за рубежа

Оправляясь в отпуск за рубеж, россиянам нужно помнить одно из правил, которое в период пандемии обязательно для всех, кто пересекает границу. 72 часа после возвращения дается пассажирам, чтобы пройти тест на коронавирус и загрузить результат на портал госуслуг. Где и как его сделать и что грозит нарушителям?

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:28 MSK, 29.08
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20.08
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28.08
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Источник: РИА "Новости"

Авиапутешествие в эпоху пандемии не заканчивается с приземлением самолета. После возвращения в Россию нужно пройти еще коронавирусный контроль.

В зале прилетов аэропорта Шереметьево все пассажиры ждут своей очереди, чтобы сдать анализ на COVID-19.

Алгоритм довольно простой: нужно сначала заполнить анкету, договор, потом дождаться своей очереди, чтобы сдать тест. Результат придет на почту через сутки.
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В Москве время ожидания в очереди составляет около двух часов. Стоит процедура 1700 рублей. Если результаты нужны быстрее, их можно получить уже через час, но стоит это на тысячу дороже. За сутки в Шереметьеве на коронавирус сдают тест около пятисот человек.

— Мы сдаем, потому что из Сибири, из маленького города — у нас вообще не проводят такую диагностику. Мы очень рады, что сейчас быстро сдадим тест и поедем в Домодедово — улетаем к себе.

— Это же для себя сдается в первую очередь, а не для кого-то. Дома-то дети, семья все равно.

Лаборатория в Шереметьеве работает круглосуточно, за исключением технического перерыва на два часа ночью. Основной наплыв пациентов, в соответствии с расписанием прилетов, наблюдается в районе девяти вечера. Если попадается положительный тест, медпункт закрывается на дезинфекцию.

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Международный аэропорт Казани тоже проводит тесты на коронавирус для прибывающих. Стоят они дешевле, чем в московском аэропорту — 1300 рублей. Результат будет готов за 2 дня.

А дороже всего, похоже, в новосибирском аэропорту Толмачево — 2,5 тысячи рублей. И сдают его куда реже — меньше половины прилетающих.

Платить все же придется, причем куда больше, чем стоит сам тест. Роспотребнадзор предупреждает. Вот что рассказал начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин:

Если пассажир, прибывший из-за рубежа, не подгрузил информацию в течение 72 часов о сдаче анализа на ковид, ему грозит административный штраф по части 2 статьи 6.3 кодекса об административных нарушениях — от 15 до 40 тысяч рублей.
Сергей Калинин

Данные пассажиров известны. Каждый прибывающий заполняет еще на подлете особый документ. Здесь личные данные, номер рейса и очень важный пункт — дата пересечения границы. После нее следуют 72 часа, в течение которых нужно опубликовать результаты теста на коронавирусную инфекцию.

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Сэкономить на сдаче теста тоже можно. В московской поликлинике это бесплатная процедура. Впрочем, ждать очереди придется 5−6 дней. Получается, записываться лучше еще до того, как отправиться в отпуск, особенно учитывая отпускной период.

В клиниках Санкт-Петербурга, даже частных, тоже плотное расписание. Ксения Богомолова, например, отдохнула неделю в Анталии, а потом почти столько же искала возможность сдать тест. Результат пришел на три часа позже, чем она должна была его загрузить. Теперь Ксения не знает, чего ей ожидать — уведомления о штрафе либо об уголовной ответственности.

Среди тех, кто возвращается домой после отдыха на российских курортах, заболевших шестеро на каждые десять тысяч. Это свежие данные Роспотребнадзора. Поэтому тем, кто решил в этом году отдыхать дома, сдавать дополнительно тест на ковид не нужно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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