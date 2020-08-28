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28 августа, источник: Интерфакс

Количество заражений COVD-19 в Индии побило суточный рекорд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — В Индии установлен очередной рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за одни сутки, за последние 24 часа вирус выявили у 77,2 тысячи человек, сообщила в пятницу The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:28 MSK, 28.08
Инфицировано980 405+4 829
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
15.0828.08
Скончалось16 914+110
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
15.0828.08
Выздоровело798 466+5 905
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
15.0828.08
Инфицировано24 565 091+276 519
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
15.0828.08
Скончалось833 508+5 438
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
15.0828.08
Выздоровело16 052 099+195 304
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
15.0828.08
Источник: Reuters

Таким образом, по состоянию на 28 августа, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 3,39 миллиона человек.

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Кроме того, с 7 августа в Индии ежедневно регистрируется больше всего в мире летальных исходов от последствий заражения COVID-19, около тысячи смертельных исходов ежедневно. Почти 63 тысячи пациентов с COVID-19 умерли за время пандемии. Почти 2,7 миллиона человек в Индии полностью выздоровели после коронавируса.

Ситуация осложняется тем, что вирус распространяется в сельских и изолированных общинах с ограниченными ресурсами в сфере здравоохранения.

Многие эксперты полагают, что проблема распространения коронавируса в Индии в действительности еще более масштабна, потому что в стране не проводится достаточное количество тестирований.

В Индии также резко вырос спрос на средства индивидуальной защиты, и, как следствие, на черном рынке стали продавать уже использованные хирургические маски и перчатки.

Так, полиция западного города Нави-Мумбаи в пятницу заявила, что изъяла у одной из банд 3,8 млн уже использованных одноразовых хирургических перчаток, которые были вымыты, высушены и упакованы для продажи.

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