Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 августаУказ «о бритии бород», первый Всемирный сионистский конгресс, открытие гена долголетия и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
2710 дней, которые потрясли Минск
01:00 (мск), источник: РИА Новости

В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Ученые Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который может применяться, в том числе, при лечении больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Коронавирус COVID-19
01:43 (мск)В России описали характер завершения эпидемии коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:28 MSK, 29.08
Инфицировано980 405+4 829
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
15.0828.08
Скончалось16 914+110
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
15.0828.08
Выздоровело798 466+5 905
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
15.0828.08
Инфицировано24 578 557+275 434
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
15.0828.08
Скончалось833 943+5 658
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
15.0828.08
Выздоровело16 074 810+196 981
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
15.0828.08
Источник: РИА Новости

Разработанный Российским ядерным центром — Всероссийским НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) аппарат «Тианокс» предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту. Аппарат генерирует оксид азота из окружающего атмосферного воздуха. По оценке специалистов, его повсеместное внедрение позволит увеличить продолжительность жизни человека, в среднем, на 2,5 года.

Новость
В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе

«Самое главное, что аппарат позволяет спасать жизни. Его могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры. Уже сейчас проводятся испытания “Тианокса” при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15−16 процентов до 75−76», — заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на совещании в правительстве региона, где обсуждалась возможность применения разработки нижегородских ученых в медучреждениях.

Разработчики «Тианокса» в пятницу встретились с ведущими медицинскими специалистами Нижегородской области и представителями из других регионов и рассказали о возможностях аппарата и перспективах его применения в различных областях здравоохранения. «Никому в мире пока не удалось создать аппарат, аналогичный нашему. Нижегородские ученые смогли на несколько лет опередить мировое сообщество, и, безусловно, такое достижение необходимо использовать на 100 процентов, прежде всего, в нашем регионе, — заявил директор научно-производственного центра физики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Виктор Селемир.

Новость
Что такое аппарат ИВЛ и зачем он нужен

По его словам, предприятие способно выпускать около 200 таких изделий в год. Уже к концу сентября будет изготовлена первая партия из 50 аппаратов. В первую очередь их планируется поставлять медучреждениям Нижегородской области. После удовлетворения спроса на отечественном рынке будет рассматриваться вопрос и о возможности поставок за рубеж.

«Тианокс» защищен четырьмя патентами РФ, прошел все стадии государственной экспертизы и 22 июня 2020 года получил регистрационное удостоверение на клиническое применение. Клинические испытания успешно проведены в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. В настоящее время аппарат находится на апробации в специализированной кардиохирургической больнице имени академика Королева в Нижнем Новгороде", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что разработка саровских ученых была представлена на Международном форуме «Армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Я жила в испуге': Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
МИД возмутился санкциями против разработчиков вакцины от COVID
Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу РКК «Энергия»
Внутренний туризм теряет популярность
Лукашенко договорился с Путиным на случай, если Запад «дернется»
Огромный водяной смерч напугал отдыхающих в Крыму (видео)
Шушкевич объяснил идею лишить русский язык статуса в Белоруссии
Отец Месси сообщил, в какой клуб перейдет футболист
Hi-Tech
Секреты AliExpress, которые всем надо знать Только отличные цены!
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Российские звезды и их сыновья в одном возрасте
В мае выплата пенсий изменится: указ Мишустина
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Звезды российской эстрады, родившие от чужих мужей
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь