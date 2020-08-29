В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19

Разработанный Российским ядерным центром — Всероссийским НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) аппарат «Тианокс» предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту. Аппарат генерирует оксид азота из окружающего атмосферного воздуха. По оценке специалистов, его повсеместное внедрение позволит увеличить продолжительность жизни человека, в среднем, на 2,5 года.
«Самое главное, что аппарат позволяет спасать жизни. Его могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры. Уже сейчас проводятся испытания “Тианокса” при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15−16 процентов до 75−76», — заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на совещании в правительстве региона, где обсуждалась возможность применения разработки нижегородских ученых в медучреждениях.
Разработчики «Тианокса» в пятницу встретились с ведущими медицинскими специалистами Нижегородской области и представителями из других регионов и рассказали о возможностях аппарата и перспективах его применения в различных областях здравоохранения. «Никому в мире пока не удалось создать аппарат, аналогичный нашему. Нижегородские ученые смогли на несколько лет опередить мировое сообщество, и, безусловно, такое достижение необходимо использовать на 100 процентов, прежде всего, в нашем регионе, — заявил директор
По его словам, предприятие способно выпускать около 200 таких изделий в год. Уже к концу сентября будет изготовлена первая партия из 50 аппаратов. В первую очередь их планируется поставлять медучреждениям Нижегородской области. После удовлетворения спроса на отечественном рынке будет рассматриваться вопрос и о возможности поставок за рубеж.
«Тианокс» защищен четырьмя патентами РФ, прошел все стадии государственной экспертизы и 22 июня 2020 года получил регистрационное удостоверение на клиническое применение. Клинические испытания успешно проведены в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в
Отмечается, что разработка саровских ученых была представлена на Международном форуме «Армия-2020», который проходит с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.