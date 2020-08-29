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01:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В России описали характер завершения эпидемии коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что победы над коронавирусом не стоит ждать через полгода, однако эпидемия в России может завершиться сама по себе. Так он описал характер эпидемии в беседе с URA.RU.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:28 MSK, 29.08
Инфицировано980 405+4 829
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
15.0828.08
Скончалось16 914+110
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
15.0828.08
Выздоровело798 466+5 905
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
15.0828.08
Инфицировано24 578 557+275 434
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
15.0828.08
Скончалось833 943+5 658
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
15.0828.08
Выздоровело16 074 810+196 981
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
15.0828.08
Источник: РИА "Новости"

По его словам, естественное завершение пандемии произойдет через год или два. Специалист отметил, что летальность от коронавируса сейчас уже ниже, чем была в первые месяцы. «Коронавирусы в этом смысле причудливые, они уже несколько раз уходили от прямого воздействия на них, отступали и потом снова атаковали человечество», — заметил он.

При этом специалист выразил сомнения, что появление вакцины приведет к победе над коронавирусом уже через полгода.
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«Вакцину через полгода только введут в строй, а, скорее всего, еще позже», — заявил вирусолог. По его словам, вакцина сможет оказать влияние на эпидемию только в следующем году, еще через несколько месяцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завершение эпидемии коронавируса произойдет «в течение буквально нескольких месяцев», может быть, шести. Он уточнил, что в борьбе с коронавирусом участвуют как российские, так и иностранные ученые. Они создают эффективные препараты и технологии.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 798 466 человек.

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