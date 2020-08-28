Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
28 августа, источник: m24.ru

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз «пневмония».

Коронавирус COVID-19
28 августаКоличество заражений COVD-19 в Индии побило суточный рекорд
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:28 MSK, 28.08
Инфицировано980 405+4 829
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
15.0828.08
Скончалось16 914+110
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
15.0828.08
Выздоровело798 466+5 905
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
15.0828.08
Инфицировано24 565 091+276 519
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
15.0828.08
Скончалось833 508+5 438
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
15.0828.08
Выздоровело16 052 099+195 304
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
15.0828.08
Источник: Агентство «Москва»

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,16 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.

В целом столица входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3 процента.

За последние сутки в России подтвердили 4829 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1103 случая не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 654 случая.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались. В России всего зарегистрировано 980 405 случаев коронавируса, выздоровели 798 466 человек, умерло 16 914 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Cтрельба произошла в магазине на юге Москвы
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
МИД возмутился санкциями против разработчиков вакцины от COVID
Внутренний туризм теряет популярность
Лукашенко договорился с Путиным на случай, если Запад «дернется»
Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов
Огромный водяной смерч напугал отдыхающих в Крыму (видео)
Шушкевич объяснил идею лишить русский язык статуса в Белоруссии
Отец Месси сообщил, в какой клуб перейдет футболист
Gnezdo.ru
То, что увидите, уже потрясло весь мир
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Секреты AliExpress, которые всем надо знать Только отличные цены!
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Новости партнеров
Долг платежом красен. Франция добилась налоговых выплат от ФБ
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
Нам тоже должны: и налоги, и ответственность за контент
Россия создала оружие, по сравнению с которым ядерное - детская хлопушка
Популярные темы на «Детях»
История любви и ненависти 281
Ребёнок ест в детском саду только хлеб. 194
Москва и самокат 157
Обязательно ли вписывать ребёнка в паспорт отцу? 131
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь