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07:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Детей сочли главными виновниками распространения коронавируса

Дети могут виновниками незаметного распространения коронавируса через контакты с окружающими. К такому выводу пришли медики из Южной Кореи, о результатах исследования сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:28 MSK, 29.08
Инфицировано980 405+4 829
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
15.0828.08
Скончалось16 914+110
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
15.0828.08
Выздоровело798 466+5 905
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
15.0828.08
Инфицировано24 734 448+280 104
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
15.0828.08
Скончалось837 124+5 509
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
15.0828.08
Выздоровело16 198 165+200 508
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
15.0828.08
Источник: AFP 2020

Так, несовершеннолетние часто переносят COVID-19 бессимптомно. После массового тестирования на коронавирус в Южной Корее среди школьников выяснилось, что у половины инфицированных детей не было никаких проявлений болезни. Ученые предполагают, что из-за этого дети могут быть одними из главных переносчиков вируса.

Кроме того, организм зараженных детей продолжает вырабатывать множество вирусных частиц на протяжении двух-трех недель.
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В связи с этим они могут быть причиной неочевидных случаев заражения среди взрослых. Этот фактор необходимо учитывать при открытии школ, выработке эпидемиологических мер и наблюдениях за распространением вируса в тех регионах, куда он еще не проник, заключили специалисты.

Ранее к похожему выводу пришли специалисты Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы в США. Оказалось, что инфицированные дети имеют значительно более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем госпитализированные взрослые в отделениях интенсивной терапии для лечения COVID-19. Именно высокая вирусная нагрузка является главным фактором передачи вируса здоровому человеку.

По данным на 29 августа, в мире насчитывается более 24,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 835 тысяч скончались, еще 16,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.

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