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09:13 (мск), источник: РИА Новости

Еще одна страна откроет границы для россиян

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. С 1 сентября россияне смогут въезжать в Молдавию, сообщает издание newsmaker.md со ссылкой на соответствующее решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

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Инфицировано24 746 587+280 881
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Скончалось837 295+5 477
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Источник: РИА Новости

Таким образом, Россия вошла в число стран «зеленой зоны», в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек. Кроме того, граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Накануне министерство здравоохранения Молдавии опубликовало список стран «красной зоны», в который вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Франция и другие.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.

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