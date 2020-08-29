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11:20 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о начале учебного года в условиях пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это в виду.

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Источник: РИА Новости

«Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», — сказал он в интервью на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.

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При этом Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени.

«Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе», — сказал президент.

«Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами», — сказал Путин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. По её словам, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это определенный вызов. Глава ведомства также подчеркнула, что одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок.

Ранее сообщалось, что согласно требованиям Роспотребнадзора, для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.

Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.

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