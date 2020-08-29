Странные микробы оказались древними формами жизни

В первые 2 миллиарда лет существования нашей планеты в атмосфере не было кислорода. Когда он наконец появился, не все формы жизни смогли к нему адаптироваться. Многие микробы «отступили» в среды, где содержание кислорода минимально, например, глубоко под землю.
Бактерии Patescibacteria и археи DPANN — это две распространенные группы таких подповерхностных микробов, которые имеют очень простые геномы. Это заставило многих ученых подозревать, что без возможности дышать кислородом им, возможно, придется полагаться на сложное взаимодействие с другими организмами.
Однако новое исследование, опубликованное в Frontiers in Microbiology, показало, что у этих микробов нет симбиотической зависимости от других групп организмов.
Ученые проанализировали почти 5 тысяч образцов микробных клеток из 46 мест по всему миру, включая грязевой вулкан на дне Средиземного моря, гидротермальные источники в Тихом океане и золотые рудники в Южной Африке. Исследование показало, что эти микробы живут как полностью свободные клетки. По словам ученых, это захватывающий пример ранней эволюции жизни.
«Они могут быть остатками древних форм жизни, которые прятались и процветали в недрах Земли в течение миллиардов лет», — говорит Рамунас Степанаускас из Лаборатории наук об океане Бигелоу в США.