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14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странные микробы оказались древними формами жизни

Глубоко под землей существует огромное разнообразие форм жизни. Новый анализ двух групп подповерхностных микробов показал, что их эволюционный путь был очень необычным.

Источник: AP 2020

В первые 2 миллиарда лет существования нашей планеты в атмосфере не было кислорода. Когда он наконец появился, не все формы жизни смогли к нему адаптироваться. Многие микробы «отступили» в среды, где содержание кислорода минимально, например, глубоко под землю.

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Бактерии Patescibacteria и археи DPANN — это две распространенные группы таких подповерхностных микробов, которые имеют очень простые геномы. Это заставило многих ученых подозревать, что без возможности дышать кислородом им, возможно, придется полагаться на сложное взаимодействие с другими организмами.

Однако новое исследование, опубликованное в Frontiers in Microbiology, показало, что у этих микробов нет симбиотической зависимости от других групп организмов.

Ученые проанализировали почти 5 тысяч образцов микробных клеток из 46 мест по всему миру, включая грязевой вулкан на дне Средиземного моря, гидротермальные источники в Тихом океане и золотые рудники в Южной Африке. Исследование показало, что эти микробы живут как полностью свободные клетки. По словам ученых, это захватывающий пример ранней эволюции жизни.

«Они могут быть остатками древних форм жизни, которые прятались и процветали в недрах Земли в течение миллиардов лет», — говорит Рамунас Степанаускас из Лаборатории наук об океане Бигелоу в США.

Анна Лысенко

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