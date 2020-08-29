В движенье жизнь — доктор Мясников призвал россиян активнее ходить пешком

Прежде всего, по мнению специалиста, нужно отказаться от лифта и начать ходить пешком. Многие сегодня покупают домой специальные тренажеры-степперы, забывая о том, что можно бесплатно получить такую же нагрузку, просто поднимаясь и спускаясь вверх-вниз по лестнице.
«Допустим вы живете на 22-м этаже. Ну, хорошо, поднимитесь на пятый, оттуда вызовите лифт, поднимитесь на четвертый, поднимитесь на второй… На второй можно с ножом в спине доползти», — убежден Мясников.
Он добавил, что это простое упражнение могут выполнять как молодые, так и пожилые люди. Доктор привел в пример своего учителя, который в свои 60 лет поднимался на десятый этаж пешком, а сам Мясников обычно стоял и ждал лифта. «Он говорил мне: “Саша, ну, когда ты начнешь ходить, когда ты поймешь?” Нурмухамед Мухамедович, я наконец понял и делаю это», — заявил доктор.
Истина номер два: чаще ходить за продуктами, а не закупать их один раз на всю неделю — по западным стандартам. Он пояснил, что даже поход в магазин — это все равно поход, и лучше делать это часто, покупая при этом понемногу, что позволит сэкономить время, деньги и здоровье. Эксперт также рекомендовал следить за распределением нагрузки и обязательно носить сумки в двух руках, соблюдая баланс.
Третья истина: по возможности отказаться от транспорта — общественного и личного.
Прежде всего, это поможет избавить от необходимости стоять в пробках и сократить время в пути. Кроме того, пешая прогулка — это равноценная замена физическим упражнениям.
«Двигайтесь, находите нагрузку в повседневной жизни. — призвал Мясников в своей новой программе, — Просто по комнате ходите. Не смотрите вы телевизор, сидя на диване. Двигайтесь, стоя смотрите… В общем, хотите быть здоровым, долго жить — вы должны двигаться в любых формах. Двигаться ежедневно, ежечасно, постоянно».