16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
На бразильский курорт пустят только переболевших COVID-19
Будут требовать справку.
Архипелаг
Потенциальные туристы должны предоставить либо положительный тест на заболевание, которому не менее 20 дней, либо тест, показывающий наличие антител COVID-19 в их крови.
Всемирная организация здравоохранения ранее предупреждала, что нет никаких доказательств того, что люди, которые уже переболели COVID-19, обладают иммунитетом к повторному инфицированию.
Анна Лысенко