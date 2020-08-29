Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
11Названы лучшие орнитологические фото года
16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

На бразильский курорт пустят только переболевших COVID-19

Будут требовать справку.

Архипелаг Фернанду-ди-Норонья в Бразилии был очень популярным местом отдыха до пандемии коронавируса. Теперь власти штата Пернамбуку вновь готовы открыть живописные острова для туристов. Но только для тех, которые смогут доказать, что уже переболели коронавирусной инфекцией, сообщает UPI.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потенциальные туристы должны предоставить либо положительный тест на заболевание, которому не менее 20 дней, либо тест, показывающий наличие антител COVID-19 в их крови.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всемирная организация здравоохранения ранее предупреждала, что нет никаких доказательств того, что люди, которые уже переболели COVID-19, обладают иммунитетом к повторному инфицированию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин рассказал о начале учебного года в условиях пандемии
Автомобиль сбил насмерть гендиректора компании «Бондюэль»
Еще одна страна откроет границы для россиян
Путин наградил Лебедева и Касперскую госнаградами
Самого дорогого барана в мире продали за 490 тысяч долларов
UFC подписал контракт с американцем и уволил его за 24 часа
Британец нашел в архиве деда уникальные фотографии
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
То, что увидите, уже потрясло весь мир
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Раскрыта специальная хитрость на AliExpress Только отличные цены!
Авто
Hyundai Creta или Kia Seltos – стоит ли доплачивать за Kia? Мы взяли на сравнительный тест бестселлер российского рынка и амбициозного новичка
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
История любви и ненависти 322
На море во время учебы 150
Нелюбимая еда, блюда 145
Бодипозитив или.... 136
Леди
Почему 40-летние женщины не тратят время и деньги на себя любимых «Время на себя» — психологический тренд последнего десятилетия.
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь