ВОЗ допустила казахстанскую вакцину к клиническим испытаниям

Казахстанская вакцина разрабатывается Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. Ее доклинические испытания завершились.
По разным данным, в мире сейчас разрабатывается от 170 до 218 вакцин от COVID-19. Самой перспективной специалисты ВОЗ считают вакцину разработки Оксфордского университета совместно с AstraZeneca.
11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина. Вакцина разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована до завершения клинических испытаний. В ВОЗ к такому порядку регистрации вакцины отнеслись скептически и заявили, что для рекомендации этой вакцины миру нужно больше данных о ней.