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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ допустила казахстанскую вакцину к клиническим испытаниям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных клиническим испытаниям разрабатываемую в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего списке 33 вакцины из 19 стран мира.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:28 MSK, 29.08
Инфицировано985 346+4 941
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
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23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
16.0829.08
Скончалось17 025+111
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
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26.08
115
27.08
121
28.08
110
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16.0829.08
Выздоровело804 383+5 917
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
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24.08
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26.08
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27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
16.0829.08
Инфицировано24 776 988+277 604
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
16.0829.08
Скончалось837 979+5 371
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
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21.08
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16.0829.08
Выздоровело16 227 851+187 734
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
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227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
16.0829.08

Казахстанская вакцина разрабатывается Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. Ее доклинические испытания завершились.

По разным данным, в мире сейчас разрабатывается от 170 до 218 вакцин от COVID-19. Самой перспективной специалисты ВОЗ считают вакцину разработки Оксфордского университета совместно с AstraZeneca.

11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина. Вакцина разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована до завершения клинических испытаний. В ВОЗ к такому порядку регистрации вакцины отнеслись скептически и заявили, что для рекомендации этой вакцины миру нужно больше данных о ней.

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