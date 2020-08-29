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17:30 (мск), источник: ТАСС

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Артист ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Андреев умер в субботу на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут назад на даче его не стало, — отметил Заславский. — Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС».

По словам Заславского, организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой, который долгие годы возглавлял Андреев.

«По предварительной информации, прощание пройдет в среду, 2 сентября», — сказал собеседник агентства.

Владимир Андреев отмечает 90-летие
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