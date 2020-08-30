По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тысяч машин

«Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в министерстве уточнили, что с 20:00 мск 27 августа по 20:00 мск 28 августа по пятому этапу «Тавриды» проехало 15,3 тыс. машин, из которых 10 378 направлялись в сторону Севастополя, 4922 — в направлении Керчи.
«До запуска рабочего движения по четырем полосам “Тавриды” весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожную уличную сеть», — отметили в Минтрансе.
Ведомство подчеркнуло, что открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова «позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район». Теперь водители избавлены от необходимости проезда через Симферополь.
Накануне президент России Владимир Путин встретился со строителями трассы «Таврида». Глава государства поздравил с завершением основного этапа строительства и поблагодарил за хорошую работу.
Президент лично открыл движение по четырем полосам магистрали. Глава государства проехал по дороге за рулем Aurus. Российский лидер предложил связать главную дорогу Крыма с его курортами.
Трасса строилась почти 3,5 года, на работы ушло 3 млн т асфальта и 20 млн куб. м грунта. Над возведением трудились 5,5 тыс. специалистов. Строительство завершили на четыре месяца раньше. Благодаря открытию трассы дорога от Керчи до Севастополя занимает примерно три часа. Строителей «Тавриды» наградил глава Минтранса России.