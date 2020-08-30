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03:07 (мск), источник: Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тысяч машин

Свыше 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя за первые сутки после открытия рабочего движения. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Источник: Reuters

«Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве уточнили, что с 20:00 мск 27 августа по 20:00 мск 28 августа по пятому этапу «Тавриды» проехало 15,3 тыс. машин, из которых 10 378 направлялись в сторону Севастополя, 4922 — в направлении Керчи.

«До запуска рабочего движения по четырем полосам “Тавриды” весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожную уличную сеть», — отметили в Минтрансе.

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Ведомство подчеркнуло, что открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова «позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район». Теперь водители избавлены от необходимости проезда через Симферополь.

Накануне президент России Владимир Путин встретился со строителями трассы «Таврида». Глава государства поздравил с завершением основного этапа строительства и поблагодарил за хорошую работу.

Президент лично открыл движение по четырем полосам магистрали. Глава государства проехал по дороге за рулем Aurus. Российский лидер предложил связать главную дорогу Крыма с его курортами.

Трасса строилась почти 3,5 года, на работы ушло 3 млн т асфальта и 20 млн куб. м грунта. Над возведением трудились 5,5 тыс. специалистов. Строительство завершили на четыре месяца раньше. Благодаря открытию трассы дорога от Керчи до Севастополя занимает примерно три часа. Строителей «Тавриды» наградил глава Минтранса России.

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