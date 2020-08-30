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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предупредили о дождях в Москве в воскресенье

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скоротечные дожди с 80% вероятностью слабых гроз и до 24 тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА Новости

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего время от времени небо будет немного хмуриться, кое-где брызнут скоротечные дожди с 80-процентной вероятностью слабых гроз, что, впрочем, не помешает температуре воздуха оказаться на 4−5 градусов выше климатической нормы», — сообщил Тишковец,

При таких условиях в Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 22−24, в Подмосковье плюс 20−25.

«Ветер юго-западный 4−9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба», — заключил синоптик.

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