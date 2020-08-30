Синоптики предупредили о дождях в Москве в воскресенье

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего время от времени небо будет немного хмуриться, кое-где брызнут скоротечные дожди с 80-процентной вероятностью слабых гроз, что, впрочем, не помешает температуре воздуха оказаться на 4−5 градусов выше климатической нормы», — сообщил Тишковец,
При таких условиях в Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 22−24, в Подмосковье плюс 20−25.
«Ветер юго-западный 4−9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба», — заключил синоптик.