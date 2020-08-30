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09:36 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент отметил, что угольная промышленность является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что эта промышленность вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

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«Угольная промышленность по праву считается одной из старейших, приоритетных отраслей отечественного топливно-энергетического комплекса, а труд шахтера, требующий компетентности, мужества, готовности всегда прийти на помощь товарищам, пользуется почетом и уважением в обществе», — говорится в тексте.

Глава государства адресовал особые слова благодарности ветеранам. «И конечно, в год 75-летия Великой Победы особые слова благодарности — ветеранам. В тяжелейших условиях военного времени шахтеры неизменно демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку», — отмечается в телеграмме.

Путин подчеркнул, что угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов.

«Важно, что вы чтите традиции своих предшественников, работаете с полной отдачей. Во многом благодаря вам, вашим профессиональным успехам Россия уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортеров угля», — добавил президент.

День шахтера был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, отмечается в последнее воскресенье августа.

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