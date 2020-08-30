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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Волочкова рассказала о своем месте в истории

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику недоброжелателей в Instagram, напомнив о своем месте в истории.

Источник: РИА Новости

Она отметила, что всегда была предана своей профессии и посвятила ей много лет труда.

«Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина», — написала Волочкова.

Балерина предположила, что немногие из таких комментаторов достигли «своих вершин», чтобы иметь право осуждать других.

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