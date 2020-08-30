09:53 (мск), источник: РИА Новости
Волочкова рассказала о своем месте в истории
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику недоброжелателей в Instagram, напомнив о своем месте в истории.
Она отметила, что всегда была предана своей профессии и посвятила ей много лет труда.
«Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина», — написала Волочкова.
Балерина предположила, что немногие из таких комментаторов достигли «своих вершин», чтобы иметь право осуждать других.