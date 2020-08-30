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11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец объехал полмира на мотоцикле

И не собирается останавливаться.

Житель Австралии Пауло Каттанео работал в сфере информационных технологий. В какой-то момент размеренная жизнь стала казаться ему лишенной приключений, поэтому Пауло решил кардинально ее изменить, пишет Metro.

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В 2015 году мужчина урезал свой бюджет, поднакопил денег и приобрел мотоцикл. Затем он уволился с работы, взял палатку, видеокамеру и отправился в путешествие по Австралии.

Каттанео проезжал по 12 часов в день, а ночевал под звездами. Он был очарован красотой континента. Когда Пауло объехал всю Австралию, он отправился в Южную и Северную Америку, а затем в Европу.

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За пять лет Каттанео объехал множество стран, выучил испанский и португальский языки, составил собственный рейтинг самых вкусных блюд мира и отснял бесчисленное множество фото и видео о своих приключениях.

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Во время пандемии коронавируса Каттанео был вынужден приостановиться. Вместе со своим мотоциклом мужчина застрял в Италии, из которой он родом. Как только коронавирус отступит, байкер намерен продолжить свое кругосветное путешествие. В планах у Пауло — объехать Азию и Африку.

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Анна Лысенко

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