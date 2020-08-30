11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец объехал полмира на мотоцикле
И не собирается останавливаться.
Житель Австралии Пауло Каттанео работал в сфере информационных технологий. В
В 2015 году мужчина урезал свой бюджет, поднакопил денег и приобрел мотоцикл. Затем он уволился с работы, взял палатку, видеокамеру и отправился в путешествие по Австралии.
Каттанео проезжал по 12 часов в день, а ночевал под звездами. Он был очарован красотой континента. Когда Пауло объехал всю Австралию, он отправился в Южную и Северную Америку, а затем в Европу.
За пять лет Каттанео объехал множество стран, выучил испанский и португальский языки, составил собственный рейтинг самых вкусных блюд мира и отснял бесчисленное множество фото и видео о своих приключениях.
Во время пандемии коронавируса Каттанео был вынужден приостановиться. Вместе со своим мотоциклом мужчина застрял в Италии, из которой он родом. Как только коронавирус отступит, байкер намерен продолжить свое кругосветное путешествие. В планах у Пауло — объехать Азию и Африку.
Анна Лысенко