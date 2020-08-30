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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Умер создатель мультсериала «Смешарики»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил аниматор Константин Бронзит.

Источник: РИА Новости

Бронзит добавил, что Прохоров был человеком, который сформировал его как режиссера.

«Это был мой главный Учитель», — написал он.

Анатолий Прохоров — российский продюсер. Родился в 1948 году в Осло, окончил физический факультет МГУ. Организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии «Пилот». С 2003 года был руководителем анимационного проекта «Смешарики».

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