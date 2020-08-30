13:51 (мск), источник: РИА Новости
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил аниматор Константин Бронзит.
Бронзит добавил, что Прохоров был человеком, который сформировал его как режиссера.
«Это был мой главный Учитель», — написал он.
Анатолий Прохоров — российский продюсер. Родился в 1948 году в Осло, окончил физический факультет МГУ. Организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии «Пилот». С 2003 года был руководителем анимационного проекта «Смешарики».