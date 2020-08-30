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14:12 (мск), источник: РИА Новости

Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство о взыскании почти 2 тысяч рублей задолженности с экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за взятку, следует из ведомственного банка данных исполнительных производств.

Источник: РИА Новости

Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева было открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов.

«Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей 4 копейки», — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.

Улюкаева в 2017 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Экс-министр считает себя жертвой провокации. Самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

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