Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей

Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева было открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов.
«Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей 4 копейки», — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.
Улюкаева в 2017 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Экс-министр считает себя жертвой провокации. Самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.