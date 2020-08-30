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14:27 (мск), источник: РИА Новости

Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кому оставит наследство.

Источник: РИА Новости

По его словам, над этим вопросом он впервые задумался после перенесенного инсульта. Тогда телеведущий решил оставить все свое имущество четвертой жене Полине, которая помогала ему восстанавливаться и поддерживала его.

«Все имущество надо переписать на Полину», — подчеркнул Дибров в эфире телеканала НТВ.

Он отметил, что именно супруга будет принимать решение о том, что «заслужил» его старший сын Денис, с которым Дибров не виделся 15 лет.

«Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него», — подчеркнул телеведущий.

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