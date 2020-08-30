14:27 (мск), источник: РИА Новости
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кому оставит наследство.
По его словам, над этим вопросом он впервые задумался после перенесенного инсульта. Тогда телеведущий решил оставить все свое имущество четвертой жене Полине, которая помогала ему восстанавливаться и поддерживала его.
«Все имущество надо переписать на Полину», — подчеркнул Дибров в эфире телеканала НТВ.
Он отметил, что именно супруга будет принимать решение о том, что «заслужил» его старший сын Денис, с которым Дибров не виделся 15 лет.
«Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него», — подчеркнул телеведущий.