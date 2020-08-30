15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии будут платить за жизнь на тропическом острове
Того, кто согласится переехать, ждет непростая работа.
Природоохранное ведомство Австралии ищет человека, готового поселиться на «райском» тропическом острове
Работника официально трудоустроят и будут платить ему достойную зарплату, сообщает UPI.
Изолированный остров словно сошел со страниц туристического журнала. Однако наниматели предупреждают: жизнь на нем не будет безоблачной. Смотрителю придется ухаживать за всем островом, совершая ежедневные обходы и подсчитывая популяцию птиц.
Кроме того, на
Анна Лысенко