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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии будут платить за жизнь на тропическом острове

Того, кто согласится переехать, ждет непростая работа.

Природоохранное ведомство Австралии ищет человека, готового поселиться на «райском» тропическом острове Лоу-Айлс, окруженном Большим Барьерным рифом.

Работника официально трудоустроят и будут платить ему достойную зарплату, сообщает UPI.

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Изолированный остров словно сошел со страниц туристического журнала. Однако наниматели предупреждают: жизнь на нем не будет безоблачной. Смотрителю придется ухаживать за всем островом, совершая ежедневные обходы и подсчитывая популяцию птиц.

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Кроме того, на Лоу-Айлсе находятся несколько зданий, где иногда размещаются туристы и исследователи. Работнику нужно будет следить за солнечными батареями и поддерживать рабочее состояние системы очистки сточных вод, убирать помещения и бороться с сорняками в саду.

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Анна Лысенко

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