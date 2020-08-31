Родители обеспокоились качеством еды в школьных столовых

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, на обеспечение младших школьников горячим питанием правительством выделены дополнительные средства для 27 субъектов Российской Федерации, это почти 30 млрд рублей на 2020−2022 годы.
В то же время, согласно документам, регламентирующим этот аспект школьной жизни, школьнику до пятого класса положен один прием горячей пищи в день — но какой именно, не уточняется.
Предполагается, что данный вопрос будет решаться на региональном уровне. Вместе с тем за обед уже придется платить.
В НРА провели экспресс-тест по стоимости обедов и выяснили, что по приблизительным подсчетам, если брать шесть учебных дней в течение четырех недель, в месяц родители отдают от 1,2 до 3,4 тыс. рублей.
«Если мы сдаем деньги на обеды, имея теперь бесплатные завтраки, но дети не едят их, — это большая проблема. Часто ребенок приходит домой и говорит: “Мам, я ничего не ел”, потому что еда в столовой невкусная. Или холодная — ее накрывают за полчаса до завтрака или обеда, и она остывает», — заявила Шевченко.