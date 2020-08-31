Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

За тот же период снизился и объем перечислений — на 13%. При этом денежный поток из Республики Беларусь в Россию за последние 2,5 недели незначительно (на 7%) превысил показатель за первые 10 дней августа, оценили в «Юнистрим».
После президентских выборов в Белоруссии 9 августа в стране начались протестные акции несогласных с результатами граждан. Некоторые предприятия объявили забастовки. Именно поэтому между собой сравнивались объемы переводов в первой декаде (с 1 по 10 августа) и за последние 2,5 недели (с 10 по 27 августа).
В августе общий объем переводов из Белоруссии в Россию и в обратном направлении по сравнению с июлем снизился примерно на 12%, а количество переводов — на 17% и 6% соответственно, заявили в «Юнистрим».
В сервисе денежных переводов «Золотая корона» «Известиям» сообщили, что изменений в динамике по этому направлению нет. Western Union не раскрывает информацию по переводам в отдельные страны, сообщили в пресс-службе компании. Сервис денежных переводов Contact, а также «Почта России» не ответили на запросы.
По самым свежим данным Банка России на 1 квартал 2020 года, оборот трансграничных переводов между РФ и РБ составил $30,5 млн. Это около 1,5% всего оборота денежных перечислений с зарубежными странами (в I квартале он составил $2,2 млрд).
В ЦБ РФ оперативно не ответили на запрос «Известий» о динамике денежных переводов между странами в августе. В Нацбанке Белоруссии «Известиям» сообщили, что собирают информацию о трансграничных переводах на ежеквартальной основе. Последние данные относятся ко II кварталу 2020-го.