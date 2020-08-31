COVID-19 предлагают лечить клеточными ингаляциями

Речь об экзосомах — похожих на пузырьки маленьких частицах, которые выделяют все типы клеток в окружающие жидкости. Они нужны для межклеточного переноса различных белков или микроРНК. Такие экзосомы выделяются и мезенхимальными стволовыми клетками, которые предлагается использовать при лечении тяжелой формы коронавирусной пневмонии.
Ученые подчеркивают, что внутривенное введение живых стволовых клеток (не экзосом), которое также сейчас изучают различные научные коллективы, может нести риски мутаций и развития онкологических заболеваний. Чего не наблюдается при лечении распыленными в аэрозоле клетками.
«Поскольку считается, что острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) при COVID-19 является результатом нарушения баланса цитокинов и других молекул, участвующих в реализации воспалительных реакций, использование подходов для смягчения этих реакций кажется разумным. Был проведен ряд исследований, который позволил предположить эффективность МСК для лечения ОРДС. Так как часть функций реализуется за счет секретируемых этими клетками молекул, то было предложено использовать не их, а экзосомы, содержащие эти молекулы, — пояснил «Известиям» и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.
Эксперты подчеркивают, что в целом имеющиеся данные об использовании экзосом у пациентов с COVID-19 выглядят интересными, и такой подход может быть перспективным. Однако пока без ответа остаются вопросы, связанные с дозой таких препаратов, путем и частотой введения, группами реципиентов, взаимодействием с другими методами лечения и так далее. Поэтому исследования в данном направлении необходимо продолжать.