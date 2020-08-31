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08:48 (мск), источник: ТАСС

Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

СИНГАПУР, 31 августа. /ТАСС/. Ученые Индонезии обнаружили в стране измененный штамм нового коронавируса, получивший в научных кругах название «Мутация D614G». Об этом сообщает в понедельник газета The Star.

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Источник: Reuters

«По предварительной информации, этим видоизмененным вирусом оказались заражены примерно 40% всех инфицированных в стране», — отметил руководитель базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио.

Вместе с тем он уточнил, что «для получения более точной картины проводятся дополнительные исследования».

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Ученый напомнил, что при наличии мутации D614G «передача вируса происходит быстрее». Однако эксперт отметил «отсутствие научных доказательств, что человек более тяжело переносит эту инфекцию».

Представители Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что мутация была обнаружена еще в феврале, в частности в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. Кроме того, две недели назад ученые подтвердили наличие измененного штамма и на Филиппинах.

В Индонезии на сегодняшний день было подтверждено свыше 172 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тыс. человек скончались. Между тем за последние несколько дней в стране фиксируются новые рекорды по суточному приросту инфицированных.

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