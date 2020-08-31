10:39 (мск), источник: РИА Новости
Умерла актриса из фильма «Терминатор-2» Лесли Хэмилтон
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb.
Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается.
По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме — «Терминатор-2: Судный день», где она помогала своей
«Терминатор» — серия фильмов, изначально запланированная как дилогия, но впоследствии превратившаяся в мультимедийную франшизу, в которой показана война человечества против машин и путешествия во времени.