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10:39 (мск), источник: РИА Новости

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2» Лесли Хэмилтон

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb.

Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается.

По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме — «Терминатор-2: Судный день», где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лэсли досталась роль Терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.

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«Терминатор» — серия фильмов, изначально запланированная как дилогия, но впоследствии превратившаяся в мультимедийную франшизу, в которой показана война человечества против машин и путешествия во времени.

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