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10:59 (мск), источник: РИА Новости

РФПИ готов предложить США экспертизу для одобрения препаратов от COVID-19

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций готов предложить США и Великобритании поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения эффективных препаратов против коронавируса, заявил журналистам гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Источник: РИА Новости

«Российский фонд прямых инвестиций отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в Российской Федерации. …Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса», — сказал он.

Глава фонда указал, что недавно представители США и Великобритании подвергли Россию агрессивной критике за регистрацию «Спутник V», первой в мире вакцины против коронавируса.

«Однако спустя несколько недель правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины, а спустя два дня с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан, заявивший о возможности регистрации вакцины до окончания фазы 3 клинических исследований, тем самым в точности следуя примеру России», — добавил глава РФПИ.

«Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие. Недавние заявления показывают, что мы уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным», — заключил Дмитриев.

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