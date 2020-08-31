Прожившей пять лет в больнице девочке нашли новую семью

Напомним, москвичку в медучреждении на содержание оставили родители, которые считали, что вне стен больницы она не жизнеспособна. Ее историей заинтересовались органы опеки, и в результате мать и отца лишили родительских прав.
Девочка, прожившая пять лет в московской клинике «Мать и дитя», счастлива в новой семье. Об этом заявила РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», — рассказала Ярославская.
Напомним, девочка родилась в 2014 году в московской клинике «Мать и дитя», однако через неделю после выписки родители вернули ее в отделение патологии новорожденных, испугавшись осложнений в адаптации после рождения.
СМИ передавали, что ребенок родился на 24 неделе с весом всего 860 г. С тех пор в течение пяти лет девочка проживала в клинике с няней. Родители заключили с медучреждением договор и каждый месяц оплачивали проживание, питание и медсопровождение «пациентки» в размере около миллиона рублей.
В марте 2019 года медики решили выписать ребенка из стационара, однако его так никто и не забрал — родственники продолжали считать, что ребенок болен. Только спустя девять месяцев суд обязал родителей забрать дочь, однако те проигнорировали требование. Судебные приставы сообщали, что предписание суда не может быть выполнено, поскольку мать девочки легла в больницу.
Работники перинатального центра обратились к отцу. Однако мужчина заявил, что делает ремонт в квартире, а потом отправил сотрудников центра к матери ребенка, писала газета «МК».
«Юрий Юрьевич сказал: “У ребенка есть мать. Опекой меня не пугайте, у меня никто из детей не учится в школе, все на домашнем обучении, потому что там наркотики”. Когда позвонили матери ребенка, она в хамской манере заявила, что не просила реанимировать ребенка», — заявлял один из работников медучреждения на суде.
Помимо девочки в семье воспитываются трое старших детей — они находятся на домашнем обучении и никогда не покидали территорию столицы, передавал kp.ru. Несмотря на заверения адвоката о том, что ребенка регулярно навещали, в пресс-службе медцентра заявили, что родные не виделись с дочерью и даже не поздравляли ее с Новым годом.
5 февраля 2020 года мать и отца пятилетней девочки ограничили в правах. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу ребенка алименты в размере одной четвертой от дохода родителей.
Отец и мать на заседание суда не явились — их интересы представляли адвокаты. Они пояснили судье, что родители отказывались забирать ребенка из частной клиники, поскольку боялись за ее жизнь и здоровье. При этом, по их мнению, девочка и по сей день нуждается в стационарном лечении.
Сотрудники перинатального центра предоставили все документы о здоровье девочки. Среди них — медицинская карта в 13 томах, в которой содержится вся информация о ребенке за пять лет, а также выписной эпикриз.
На судебном заседании медики подчеркивали, что Гагаринский суд еще осенью 2019 года постановил, что девочку можно выписать без угрозы для ее здоровья.
Адвокат матери Ольга Лукманова тогда заявила, что документ якобы составлен с ошибками. «В нем должно быть три печати, а есть только одна — лечащего врача. Нет истории болезни по периодам, не указано изменение состояния ребенка, не указаны патологии и нет данных об операционном вмешательстве. Из чего можно сделать вывод, что документ не соответствует нормам», — уточняла она журналистам.
После заседания юристы подали апелляцию, однако 31 марта Мосгорсуд признал законным решение об ограничении в правах родителей девочки.
В апреле уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА «Новости», что девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы и вскоре она будет передана в «замещающую семью».
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