Мурашко: первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

«По вакцинации против коронавирусной инфекции — сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это [вакцинация] будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — сказал министр.
Мурашко сообщил, что более 2,5 тыс. добровольцев из планируемых 40 тыс. уже набраны в группы для участия в третьем, пострегистрационном, этапе испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса.
«Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет набрано 40 тыс.», — сказал министр.
27 августа Мурашко сообщил, что поставки в медучреждения первых доз вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований уже начались. Планируется, что всего в третьем этапе примут участие 40 тыс. добровольцев.
Мурашко также считает, что россияне «немного пренебрегают» правилами безопасности и профилактики коронавируса.