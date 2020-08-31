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11:43 (мск), источник: ТАСС

Мурашко: первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса начнутся в сентябре

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«По вакцинации против коронавирусной инфекции — сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это [вакцинация] будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — сказал министр.

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Мурашко сообщил, что более 2,5 тыс. добровольцев из планируемых 40 тыс. уже набраны в группы для участия в третьем, пострегистрационном, этапе испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса.

«Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет набрано 40 тыс.», — сказал министр.

27 августа Мурашко сообщил, что поставки в медучреждения первых доз вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований уже начались. Планируется, что всего в третьем этапе примут участие 40 тыс. добровольцев.

Мурашко также считает, что россияне «немного пренебрегают» правилами безопасности и профилактики коронавируса.

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