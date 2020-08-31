Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к COVID-19 в регионах

Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.
«Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (от года до шести лет) и раннего школьного (семь-тринадцать лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3−2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах», — сообщило ведомство.
В профессиональной структуре населения самый высокий уровень популяционного иммунитета выявили среди работников здравоохранения и образования.
С понедельника стартует второй этап исследования, он затронет Санкт-Петербург, Ленинградскую и Тюменскую области, Хабаровский край, а в дальнейшем распространится на другие регионы.
В середине июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26 процентов.