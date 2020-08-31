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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к COVID-19 в регионах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:28 MSK, 31.08
Инфицировано995 319+4 993
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
18.0831.08
Скончалось17 176+83
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
18.0831.08
Выздоровело809 387+2 405
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
18.0831.08
Инфицировано25 249 752+207 370
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
18.0831.08
Скончалось846 871+3 585
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
18.0831.08
Выздоровело16 635 073+184 055
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
18.0831.08
Источник: РИА Новости

Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.

«Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (от года до шести лет) и раннего школьного (семь-тринадцать лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3−2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах», — сообщило ведомство.

В профессиональной структуре населения самый высокий уровень популяционного иммунитета выявили среди работников здравоохранения и образования.

С понедельника стартует второй этап исследования, он затронет Санкт-Петербург, Ленинградскую и Тюменскую области, Хабаровский край, а в дальнейшем распространится на другие регионы.

В середине июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26 процентов.

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