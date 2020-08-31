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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Специалисты сообщили, когда возобновятся чартеры в Стамбул

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, когда может открыться чартерное сообщение со Стамбулом, сообщает АТОР.

Источник: smuldur/СС0

Сейчас отдыхающие, отправляющиеся в Турцию, выбирают пляжные курорты. Но в сентябре и октябре самым популярным доступным зарубежным направлением для экскурсионных туров и сити-брейков может стать Стамбул, прогнозируют эксперты. Спрос на поездки в этот город приблизился к уровню августа прошлого года.

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Специалисты отмечают небольшую глубину продаж: путешественники опасаются второй волны коронавируса, возвращения ограничений, и не строят планов на отпуск дальше октября.

Экскурсионные программы по-прежнему наиболее интересны туристам в возрасте от 25 до 65 лет, путешествующим без детей. «Стамбул всегда пользовался большим спросом у пар и достаточно молодой активной аудитории. Эта тенденция сохраняется и сейчас», — отмечает представитель крупного туроператора.

Две трети бронирований — экскурсионные туры, говорят участники рынка. Но в этом году заметно вырос интерес к комбинированным программам: например, Стамбул и отдых на море. Кроме того, многие операторы отмечают рост средней продолжительности поездки в турецкий мегаполис с четырех до шести ночей, а также увеличившийся интерес к индивидуальным экскурсиям — чем меньше отдыхающих вокруг, тем ниже вероятность подхватить вирус.

В прошлом году чартеры в Стамбул были организованы в ноябре, в этом — полеты планируется возобновить на месяц раньше, то есть в октябре, сообщили в АТОР. Стоимость билетов — от 9,2 тысячи рублей.

А еще сейчас можно довольно выгодно забронировать отели — скидки по спецпредложениям достигают 50 процентов.

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