16:17 (мск), источник: РИА Новости
Специалисты сообщили, когда возобновятся чартеры в Стамбул
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, когда может открыться чартерное сообщение со Стамбулом, сообщает АТОР.
Сейчас отдыхающие, отправляющиеся в Турцию, выбирают пляжные курорты. Но в сентябре и октябре самым популярным доступным зарубежным направлением для экскурсионных туров и
Специалисты отмечают небольшую глубину продаж: путешественники опасаются второй волны коронавируса, возвращения ограничений, и не строят планов на отпуск дальше октября.
Экскурсионные программы
Две трети бронирований — экскурсионные туры, говорят участники рынка. Но в этом году заметно вырос интерес к комбинированным программам: например, Стамбул и отдых на море. Кроме того, многие операторы отмечают рост средней продолжительности поездки в турецкий мегаполис с четырех до шести ночей, а также увеличившийся интерес к индивидуальным экскурсиям — чем меньше отдыхающих вокруг, тем ниже вероятность подхватить вирус.
А еще сейчас можно довольно выгодно забронировать отели — скидки по спецпредложениям достигают 50 процентов.