16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Все оттенки синего: фотограф показал абстрактные снимки Исландии
Холодная красота
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Холодная красота
Немецкий фотограф Ян Эрик Вайдер специализируется на пейзажной фотографии. Большую часть своего времени он проводит в северных широтах, исследуя просторы Гренландии, Норвегии, Антарктиды и Исландии.
В своем последнем путешествии Вайдер сосредоточился на цвете. Он создал абстрактную серию аэроснимков в синих тонах, которые отлично передали атмосферу холодной Исландии с ее ледниками.
Екатерина Гура