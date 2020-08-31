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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Все оттенки синего: фотограф показал абстрактные снимки Исландии

Холодная красота

Немецкий фотограф Ян Эрик Вайдер специализируется на пейзажной фотографии. Большую часть своего времени он проводит в северных широтах, исследуя просторы Гренландии, Норвегии, Антарктиды и Исландии.

В своем последнем путешествии Вайдер сосредоточился на цвете. Он создал абстрактную серию аэроснимков в синих тонах, которые отлично передали атмосферу холодной Исландии с ее ледниками.

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Екатерина Гура

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