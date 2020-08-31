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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Латвии прошел заплыв на молочных пакетах (видео)

Участники соревновались не только в скорости, но и в оригинальности.

Возле латвийского города Елгава прошли необычные водные соревнования. Участники устроили заплыв на плотах, сделанных из пустых молочных пакетов. Они были предоставлены местным молочным комбинатом.

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Участники соревновались не только в скорости, но и в оригинальности: они мастерили плавсредства, похожие на велосипеды, замки и животных, и устраивали во время заплыва настоящие шоу с музыкой, танцами и ныряниями.

Всего в гонке участвовали 17 команд. На каждый плот ушли несколько недель работы и тысячи пустых упаковок.

Екатерина Гура

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