16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Латвии прошел заплыв на молочных пакетах (видео)
Участники соревновались не только в скорости, но и в оригинальности.
Возле латвийского города Елгава прошли необычные водные соревнования. Участники устроили заплыв на плотах, сделанных из пустых молочных пакетов. Они были предоставлены местным молочным комбинатом.
Участники соревновались не только в скорости, но и в оригинальности: они мастерили плавсредства, похожие на велосипеды, замки и животных, и устраивали во время заплыва настоящие шоу с музыкой, танцами и ныряниями.
Всего в гонке участвовали 17 команд. На каждый плот ушли несколько недель работы и тысячи пустых упаковок.
Екатерина Гура